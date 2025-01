Iltempo.it - È morto Olivieri Toscani, il fotografo che fece dello scandalo un marchio

Leggi su Iltempo.it

Olivierooggi, 13 gennaio: aveva 82 anni. «La vita ha senso solo se si vive 'contro'. Il conformismo uccide la creatività e finisce per annientare l'uomo»: la pensava così ilche aveva trasformato l'immagine in oggetto di battaglia, anche politica, e questo spirito «contro» ha segnato tutta la sua vita. Lo scorso 28 agosto, in un'intervista al Corriere della Sera, aveva reso noto la sua malattia, l'amiloidosi, per cui era sottoposto a una cura sperimentale: «Mi viene da ridere: la bellezza è che non avevo mai pensato di trovarmi in questa situazione, è una nuova situazione che va affrontata. La bellezza è che non ti interessano più patria, famiglia e proprietà, la rovina dell'uomo». Figlio del primo fotoreporter del Corriere Della Sera,nasce a Milano nel 1942 e studia fotografia e grafica all'Università Delle Arti di Zurigo dal 1961 al 1965.