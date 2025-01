Donnapop.it - Caos a Domenica In, ospite infuriato se ne va, Mara Venier spiazzata: avete visto cosa è successo ieri?

Leggi su Donnapop.it

Undiha abbandonato lo studio diIn, ma per quale motivo? E soprattutto: di chi stiamo parlando?Proprio– 12 gennaio 2025 – la conduttrice avrebbe dovuto accogliere nel suo studio Toni Servillo; l’attore – insieme a Ficarra e Picone – avrebbe dovuto presentare il suo nuovo film, L’Abbaglio, nel quale compare anche il giovane Leonardo Maltese,di recente nella fiction Leopardi.Qual, tuttavia, è andato storto e – nonostante fosse stato annunciato – Servillo non ha mai messo piede nello studio diIn di fronte al pubblico. L’attore, infatti, non ha fatto ingresso nel salotto di, ma per quale motivo? Sembra che ci sia stato qualche piccolo fraintendimento per ciò che riguardava la scaletta della trasmissione.In: Toni Servillo lascia lo studio diha accolto solamente Ficarra e Picone e non Toni Servillo; salutando i suoi ospiti, la conduttrice diIn ha esordito con queste parole: “Mi dispiace tanto, mi hanno detto che Servillo se n’è andato poco fa.