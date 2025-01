Bergamonews.it - Atalanta, il quarto di Coppa Italia con il Bologna si gioca il 4 febbraio

Data da cerchiare in rosso: il 42024, alle ore 21, l’ospita ilneldi finale diche può portare la Dea arsi un’altra semifinale.La gara è stata ufficialmente calendarizzata dalla Lega Serie A, tre giorni esatti dopo il match interno con il Torino in casa di campionato, ultimo del campionato per il momento, in attesa che dopo la League Phase di Champions League vengano definiti gl impegni europei.Le gare Juventus-Empoli (da cui uscirà l’eventuale avversaria dell’, qualora dovesse passare il turno) e Inter-Lazio si disputeranno nella seconda finestra, il 25-262025. Milan-Roma, invece, siil 5