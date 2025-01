Anteprima24.it - A Napoli infermiera del pronto soccorso schiaffeggiata da donna

Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera i carabinieri del nucleo radiomobile disono intervenuti neldell'ospedale San Paolo per un'aggressione al personale sanitario.Poco prima una 57enne – verosimilmente per motivi legati al tempo di attesa – aggrediva un'con uno schiaffo al volto.I militari hanno denunciato la 57enne incensurata. Per l', addetta al, nessuna lesione.