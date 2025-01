Enrico il baby calciatore che fa impazzire il Brasile | a 6 anni è già star su Instagram E ora approda al Corinthias – Il video

Leggi su Open.online

Si chiamaAlmeida Moreira, per tutti semplicemente, ed è il nuovo astro nascente del calcio brasiliano. Segni particolari: ha 6. Fa il giro del mondo in queste ore infatti la notizia dell’ingaggio da parte del, nota squadra di San Paolo che al momento veleggia al settimo posto in classifica nel campionato brasiliano, del bambino. Per centinaia di migliaia di persone, in effetti, è già molto più di questo. Da quando i genitori, increduli per la destrezza con la palla al piede del loro pulcino, gli hanno aperto un canale(nel 2023),ha infatti messo insieme oltre 300mila follower. Ora ilha fiutato l’affare e ha «strappato» il cartellino del giovaneal Flamengo, dove giocava. Battendo la concorrenza pure del Palmeiras. Tutto suggerisce che si tratti del trasferimento del più giovane atleta nella storia del calcio.