Inter-news.it - Darmian protagonista di Venezia-Inter: premiato dalla Lega Serie A!

Matteo, con il suo gol al sedicesimo minuto della partita, è il match-winner di. E anche il grandedella partita, come testimoniato dal premio di migliore in campo assegnatogliA.– Affidabile come sempre, quanto i compagni faticano ad andare in rete, Matteosi fa trovare pronto. Anche oggi, in. È proprio lui, infatti, il match-winner della partita, grazie alla rete siglata al 16? dopo essersi gettato a capofitto su una respinta prodigiosa di Filip Stankovic a una conclusione fulminea di Lautaro Martinez. Ma non solo: grande apporto in fase difensiva e anche sulla fascia, con un’azione nel finale in cui si mangia di fatto la fascia destra, prima di restare brevemente a terra per crampi, a dimostrazione di quanto dato oggi in campo.