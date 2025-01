Anteprima24.it - Campane di B: ritorno nefasto per Breda, buon punto per la Juve Stabia

Tempo di lettura: 2 minutiIl Sassuolo non era di certo il cliente più facile per ilin panchina per Roberto: alla sua Salernitana non è mancata la personalità ed il carattere, per fronteggiare i neroverdi, ma non è bastato. La squadra di Grosso vince anche a Salerno, ed è sempre più prima in classifica in cadetteria, mentre la Salernitana trova purtroppo la terza sconfitta consecutiva. C’è qualche motivo per essere speranzosi, tant’è che la Siberiano ha applaudito i suoi. Il gol di Cerri è sicuramente uno di questi motivi positivi: l’inserimento di Stojanovic nel secondo tempo, al posto di Ghiglione, ha creato superiorità a destra ed a dare una chiave di lettura positiva per il futuro di questa brutta stagione, ma ancora da giocare e da poter invertire la rotta. Da rivedere, invece, il rientro sul primo gol, quello di Russo, che arriva dopo appena sette minuti.