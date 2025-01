Ilgiorno.it - Abbiategrasso, accoltellato all'addome dopo una tentata rapina

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 12 gennaio 2024 – Ha subito un tentativo difinito con un accoltellamento a Milano e poi, una volta tornato addove risiede, è stato soccorso e trasportato in ospedale a Magenta per medicare una ferita da arma da taglio all’. L’episodio è capitato nella serata di ieri: l’uomo un cittadino di nazionalità marocchina di 23 anni, che risulta domiciliato ad, è stato soccorso in via Mazzini intorno alle 22. Quando i carabinieri della compagnia disono arrivati sul posto il giovane ha riferito ai militari di aver subito – poche ore prima, alle 18 circa - nei pressi della Stazione ferroviaria di Milano Garibaldi un tentativo dida parte di quattro soggetti. I quattrotori, sempre nella ricostruzione fornita dal giovane, non avendo ottenendo il denaro richiesto lo hanno ferito con una coltellata all’, fortunatamente senza danni gravi per la sua salute.