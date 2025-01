Sport.quotidiano.net - La prossima avversaria. Arriva lo United ed è rischio beffa. Club in bilico, punti a perdere?

Una bomba, per ora inesplosa, minaccia la regolarità del girone D. Si chiamaRiccione ed è la squadra che domenica sarà al Morgagni per affrontare i lanciatissimi biancorossi. Iladriatico sta navigando in acque tanto agitate da mettere a, secondo molti, la prosecuzione di un campionato che attualmente lo vede in 14ª posizione con 18. La squadra biancazzurra questa settimana ha ricevuto lo sfratto dallo stadio di Cattolica dopo il mancato pagamento dell’affitto. Per la società guidata da Jonathan Tranquilli, subentrato a inizio dicembre a Pasquale Cassese, non sarà semplice trovare una soluzione alternativa. La squadra affidata a mister Paolo Cortellini (affezionato al 4-2-3-1), che ha sostituito a fine anno Lorentino Beoni, si allena sul sintetico di Gatteo con le spese d’affitto sostenute, di volta in volta, da qualche volenteroso dirigente o dalle famiglie dei giocatori.