Il personalissimo cartellino di Rino Tommasi

Roma, 11 gen – In un’epoca nella quale il giornalista, sportivo e non, è nella maggior parte dei casi poco più che uno scribacchino dedito a ripetere le veline fornitegli dai suoi padroni, è doveroso rendere il giusto omaggio alla scomparsa, all’età di 90 anni, di. Uno che definire giornalista è assai riduttivo. Va messo insieme a Beppe Viola e Gianni Brera nelle ristretta cerchia dei letterati che si sono occupati di sport. Conferendogli tutta la nobiltà che questa arte merita.La passione per l’Hellas VeronaNato a Verona il 23 febbraio 1934, è fin da bambino un grande appassionato di calcio e soprattutto dell’Hellas Verona, che segue assiduamente dalle gradinate del Bentegodi. Rimarrà per tutta la vita un grande appassionato di calcio, ma la sua carriera giornalistica sarà invece sempre soprattutto legata al tennis e alla boxe.