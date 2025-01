Ilrestodelcarlino.it - Caccia al posto. L’Auditorium è sold out ma tanti ci provano . E oggi la giornata clou

E’ iniziata ieri la tre giorni di festeggiamenti per la chiusura dell’anno di Pesaro Capitale della Cultura 2024.i curiosi e gli interessati, soprattutto pesaresi, che in mattinata si sono rivolti all’Infopoint allestito in piazza del Popolo per conoscere il programma degli eventi e soprattutto chiedere se erano ancora disponibili posti per partecipare alla cerimonia di chiusura che si terràpomeriggio alScavolini: "Purtroppo i posti sono esauriti – spiegano dal punto informazione – ma inanche questa mattina (ieri, ndr.) si sono rivolti a noi per sapere se si era liberato qualcosa e se era possibile partecipare. In questi giorni sono soprattutto pesaresi a fermarsi, e ci chiedono anche informazioni riguardo ai tour guidati nei musei, a cui vogliono prendere parte".