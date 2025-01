Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura oggi a Orvieto. Ingaggiata Paulsson

Nuovo arrivo in casa Green LeSpring. Dopo la partenza dell’ucraina Cherkaska è arrivata in biancorosso ElsaGlantz (foto). Ala svedese di 185 centimetri, classe ’95, ha giocato la prima parte della stagione in Germania con il Panthers Osnabruk, proveniente dalla esperienza di "A2" italiana con il Bruschi San Giovanni Valdarno. In precedenza ha disputato campionati in Svezia e Polonia, trovando spazio anche in Eurocup. Si è già sottoposta alle visite mediche e sarà disposizione di Ferretti già dalla trasferta dipomeriggio. Le biancorosse, alle 18, affronteranno la Ceprini Costruzioni. E’ un match molto difficile e complicato. L’Azzurra, dopo i fasti degli anni 2012-2016 nel campionato di "A1", ha puntato, negli anni successivi, sul giovanile e si presenta anche in questo campionato con un roster molto giovane, con l’inserimento di un paio di più esperte, come la play Selene Grilli e la guardia Elisa Mantineo.