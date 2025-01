Oasport.it - Rugby, l’Italia si avvicina al Sei Nazioni: i convocati per il raduno di Roma

La Nazionale Italiana difarà il proprio esordio nel Sei2025 nella giornata di sabato 1° febbraio, quando affronterà la Scozia in trasferta a Edimburgo. Il CT Gonzalo Quesada ha convocato per l’occasione undimento al prestigioso torneo: gli azzurri si troveranno aa partire da domenica 19 gennaio, nella Capitale saranno impegnati trenta giocatori (diciassette avanti e tredici trequarti).Spicca il rientro in mischia di Giosuè Zilocchi, assente durante i Test Match autunnali a causa di in infortunio. Luca Rizzoli sarà invece al proprio debutto, mentre Mirco Spagnolo è indisponibile per squalifica. Andrea Zambonin non è stato considerato per infortunio, in seconda e terza linea è stato confermato il blocco impiegato durante l’ultima finestra internazionale.