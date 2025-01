Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano: super vittoria con il Maccabi Tel Aviv

Belgrado (Serbia) -risponde presente all’ottica trasferta al Pionir di Belgrado dove ilTelgioca le sue gare interne di Eurolega. I biancorossi fanno la voce grossa ancora con una prestazione offensivalativa vincendo per 74-107 la seconda trasferta consecutiva di questo 2025 (la terza se si considera anche lain Serie A a Pistoia). Il 67% da 2 punti e un ritmo in transizione spinto costantemente sono la chiave del successo per la squadra di coach Messina che trova in Shields il suo miglior realizzatore a quota 18. Si “fermano” a 17 punti a testa invece i due lunghi biancorossi Mirotic e LeDay ancora rebus irrisolto per le difese avversarie, mentre 15 punti con 3/6 da 3 per Armoni Brooks che risponde presente alla chiamata. L’inizio della gara vede molto equilibrio con i biancorossi a puntare con Mirotic e Gillespie, mentre nelè Randolph il protagonista con 8 dei primi 12 punti (12-12 al 7’).