Moda formazione industria 5 0 mini contratti di sviluppo e Zes | tutti gli incentivi per le imprese

Leggi su Ildenaro.it

di Rosario Vecchione*Il 2025 inizia alla grande sul fronte deglialle. Dal turismo alla, dall’manifatturiera all’innovazione e alla transizione green e digitale, sono numerosi i bandi e le opportunità di contributi a fondo perduto a disposizione delleche operano in questi settori.Il “bando” interessa tutta la filiera del fashion, dalledel tessile abbigliamento a quelle che si occupano di accessori. Finanzia interventi volti alla digitalizzazione, alladel personale sulle materie dell’4.0, della green economy e per l’ottenimento di certificazioni di qualità e di prodotto. Gliarrivano fino a 60.000 euro a fondo perduto, pari al 50% dell’investimento agevolabile.Il Fondo nuove competenze, giunto alla terza edizione e il cui bando sarà attivo a breve, consente di formare i propri dipendenti in terdi digitalizzazione ed efficientamento energetico grazie a contributi a fondo perduto che coprono dal 35 al 45% dell’investimento.