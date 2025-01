Puntomagazine.it - Juventus-Milan: la grande sfida di Serie A in chiaro su Dazn

insu: unclassico gratuito per tutti i tifosi e gli ascoltatori. Quando e come vederla Sabato 18 gennaio 2025, il calcio italiano regala un appuntamento imperdibile:, una delle partite più attese della stagione, sarà trasmessa gratuitamente insu. Per tutti i tifosi, abbonati e non, sarà l’occasione di vivere uno scontro fondamentale per la corsa alla Champions League, con la possibilità di seguire l’evento direttamente da casa o in mobilità, senza costi.Il contesto dellaLa partita, che inizierà alle ore 18:00 allo Stadium di Torino, rappresenta molto più di un classico dellaA. È la rivincita della semifinale di Supercoppa Italiana, disputata a Riad il 2 gennaio e vinta dal, e si preannuncia decisiva nella lotta per un posto tra le prime quattro del campionato.