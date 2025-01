Iltempo.it - Influenza, dall'australiana all'aviaria: cosa c'è da sapere su virus oggi in circolazione

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Quest'anno, rispetto al 2024, in Italia sta circolando un mix direspiratori, tra cui adenorespiratorio sinciziale (Rsv) e Covid, oltre aldell'che farà registrare il picco di casi probabilmente a fine mese. E se negli Stati Uniti è stato registrato il primo decesso di un paziente che aveva contratto l', in Cina è epidemia da metapneumoumano (Hmpv ). Eall', l'Osservatoriorespiratori.it traccia un quadro dei, stagionali e non,ine da tenere sotto controllo."Il dato attuale di diffusione dell'è inferiore alle previsioni di inizio stagione, anche perché non c'è stata quella prevalenza delche ci spaventava di più, cioè l'H3N2 di origine- afferma Fabrizio Pregliasco, virologo e docente di Igiene Generale e Applicata presso l'Università di Milano, Direttore scientifico di Osservatoriorespiratori.