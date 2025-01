.com - Giampiero Ingrassia, video intervista La strana coppia, guest Flavio Insinna: «Con Guidi siamo strana coppia, e per il biopic su Franco e Ciccio…»

Leggi su .com

La nostra, protagonista con Gianlucade Ladi Neil Simon, in scena al Teatro Quirino: special, e una battuta sulsue CiccioVi presentiamo la nostra, protagonista a teatro con Gianlucadel classico della risata Ladi Neil Simon, in scena fino al 12 gennaio al Teatro Quirino di Roma.ci ha parlato anche del suo successivo spettacolo al Quirino, Ti ho sposato per allegria con Marinella Bargilli e di un potenzialesue Ciccio. Specialstar l’amicoche, dopo aver simpaticamente “sostituito” Ettore Bassi nell’per Trappola per topi (la trovate qui), si presta a farlo anche con la Bargilli.