Fuorionda, testo e significato del nuovo singolo di Jovanotti

torna in radio e sulle piattaforme con unè il secondo brano che anticipa Il corpo umano VOL 1, ilalbum che racconta una nuova fase della vita e della carriera dell’artista.Il pezzo, carico di ritmo e riflessioni, mixa sonorità potenti e parole legate da un flusso di coscienza che mostra un lato inedito, come un, dello spettacolo che è la vita. Ecco.“”,deldiapre il suo 2025 con un grande Oh yeah. Il cantante romano, dopo l’uscita di Montecristo, il primo brano che anticipa il suoalbum, torna in radio con. Il pezzo, disponibile dal 10 gennaio, nasce da una riflessione del cantante rispetto a quegli avvenimenti della vita a cui spesso si cerca di non pensare ma che, di fatto, ci determinano quanto quelli che amiamo raccontare.