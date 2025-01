Da oggi la serie su Mussolini è in tv tutto su ‘M – Il figlio del secolo’

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Dopo la presentazione alla Mostra del cinema di Venezia e le prime polemiche già suscitate in questi giorni, arriva10 gennaio in prima tv ‘M – Ildel, nuovaprodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, sulla nascita del fascismo in Italia. Si pare con i primi due degli otto episodi in cui è divisa la storia. Luca Marinelli interpreta Benitoin questo racconto storicamente accurato, ampiamente documentato e testimoniato da più fonti della sua ascesa al potere e della fondazione della dittatura. Il 23 Marzo 1919fonda i Fasci di Combattimento, il movimento che incarna il suo credo politico rivoluzionario. Ma la conquista del consenso è lontana: i primi Fasci sono solo poche centinaia di reduci di guerra, storpi e disperati; e qualcuno gli ruba la scena: il poeta ed eroe di guerra D’Annunzio prende militarmente Fiume.