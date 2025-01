Ilnapolista.it - Conceiçao: «Ogni allenatore ha le sue idee e i suoi metodi di lavorare. Poi è il risultato che comanda»

Sergiodel Milan, presenta in conferenza stampa Milan-Cagliari, sfida valida per la 20esima giornata di Serie A.: «La dirigenza ha provato a parlare di mercato, ma in momenti sbagliati»Quanto è importante tenere i piedi ben piantati a terra?«Sicuramente. Penso che non possaal Milan chi pensa che basti conquistare una Supercoppa; è vero, abbiamo goduto e meritato, ma siamo a 17 punti dalla testa della classifica. Un club che ha vinto 19 titoli e 7 Champions non può avere la pancia piena con la Supercoppa. E allora testa su domani: dobbiamo vincere e convincere. La Supercoppa è passata».Avrà emozioni? La risposta di:«Chiedo scusa a chi deluderò, ma non ho emozioni. C’è l’adrenalina normale, di capire dove sono, in un club storico, ma la preparazione della partita porta troppo cose con sé.