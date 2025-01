Com’è entrata al Grande Fratello Polemiche insinuazioni su Jessica in diretta tv

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sta facendo ancora molto rumore l’uscita diMorlacchi dalla casa del. L’ex cantante dei Gazosa ha preso una decisione inaspettata che ha lasciato senza parole il pubblico e anche il conduttore Alfonso Signorini, durante la puntata di mercoledì scorso. ‘Jess’, come la chiamavano gli altri concorrenti, non ha accettato il provvedimento disciplinare da parte della produzione, che l’aveva messa in ‘nomination d’ufficio’ insieme a Helena Prestes e Ilaria Galassi. Così, dopo aver salutato tutti, ha aperto la porta rossa ed ha abbandonato il gioco.Morlacchi aveva spiegato che da tre anni cercava con insistenza di entrare nel cast del. La sua decisione ha suscitato molte reazioni, sia dentro la casa che fuori. Così come a lungo si è parlato delle liti dei giorni precedenti tra Morlacchi e Prestes, culminate con il lancio di un bollitore da parte della fotomodella brasiliana, esasperata dai continui insulti della prima.