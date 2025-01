Spazionapoli.it - Chiesa al posto di Kvara, il Napoli ha deciso: c’è una data

Mercatoultimissime – Ilha preso una decisione sulla possibilità di prenderealditskhelia.Il, in attesa della gara contro il Verona di Paolo Zanetti, sta per cedere Khvihatskhelia. Il georgiano, di fatto, è sempre più vicino al PSG del tecnico spagnolo Luis Enrique.Khvichatskhelia, infatti, sta per essere ceduto al PSG per l’importantissima cifra di 80 milioni di euro. Il, dunque, sta cercando un sostituto dell’ex giocatore della Dinamo Batumi. Tra i giocatori accostati al club partenopeo bisogna sicuramente inserire Federico. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare un importante aggiornamento.Ilprenderebbesolo in prestito: ecco quandoCome riportato da ‘Sky Sport’, infatti, ilsta sì pensando al giocatore italiano per sostituiretskhelia, ma solo se il Liverpool di Slot dovesse aprire ad una cessione diin prestito.