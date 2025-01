Anteprima24.it - Aggredito dal cane, anziano ricoverato d’urgenza

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ statoall’ospedale Luigi Curto di Polla, nel reparto di ortopedia e traumatologia, un uomo ferito a seguito dell’aggressione da parte del suo. L’episodio è avvenuto questo pomeriggio, in una località di campagna, sita nel comune di Casalbuono, nel Vallo di Diano. L’uomo, un pensionato di 75 anni, del posto, è stato avvicinato daldi proprietà, un pastore tedesco ed è statodinanzi l’abitazione. Morso ad un braccio, per il 75enne si sono rese necessarie le cure dei sanitari. Giunto in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale Luigi Curto di Polla, il 75enne è stato medicato e affidato alle cure dei medici specialisti dove ora si trovanel reparto di ortopedia e traumatologia.L'articolodalproviene da Anteprima24.