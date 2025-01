Volley Champions League femminile | blitz in trasferta per la Vero Volley Milano Porto ko in tre set

Leggi su Sportface.it

Tutto facile, e non era scontato, per lain casa delle lusitane del: arriva una comoda vittoria in tre set innella quinta giornata della pool C della2024/2025 di, comandato sempre dal VakifBank primo, ma con lo scontro diretto dell’ultima giornata che consentirà, in caso di vittoria, il sorpasso in extremis alle ragazze di coach Lavarini, con tutti i benefit del caso. Per il momento, ingallo ci si gode l’ennesima prova deluxe di Paola Egonu, che al netto dei soliti errori qua e là, è trascinante nelle fasi cruciali con la sua potenza e la sua varietà. Il punteggio finale di 0-3 (13-25, 24-26, 16-25) consente dunque alle meneghine, tra le altre cose, di riscattare anche la bruciante sconfitta nell’esordio dell’anno solare, in Serie A1, contro Novara.