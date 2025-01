Thesocialpost.it - Scienza “miracolosa”: due pazienti paraplegici tornano a camminare grazie alla neurostimolazione

Leggi su Thesocialpost.it

Un traguardo straordinario per la medicina: duea causa di gravi lesioni al midollo spinale sono tornati aa una tecnica innovativa di. Questo risultato eccezionale è frutto di una collaborazione tra l’Ospedale San Raffaele di Milano, il Politecnico di Losanna (EPFL) e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, coordinata dai professori Silvestro Micera e Pietro Mortini.La tecnica rivoluzionariaIl trattamento si basa su un neurostimolatore impiantabile, già utilizzato per altri scopi medici, che è stato adattato per ridurre la spasticità muscolare – una delle principali difficoltà per il controllo motorio neicon lesioni al midollo spinale. Attraverso nuove modulazioni dei segnali elettrici, i ricercatori hanno eliminato le contrazioni involontarie dei muscoli, permettendo aidi intraprendere un percorso di riabilitazione e recuperare progressivamente le funzioni motorie.