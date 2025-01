Metropolitanmagazine.it - Rapina nella villa di Maria Sole Agnelli vicino Roma: rubata la cassaforte con all’interno gioielli e orologi di valore

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Paura per, sorella dell’Avvocato Giovanni: dei banditi hanno fatto irruzionesuadi Torrimpietra,. Gli uomini, quattro o cinque e a volto coperto, hanno immobilizzato vigilante e governante.diPhoto Credits: ANSA © Irruzione di una banda ditoridi, 99 anni , a Torrimpietra; una tenuta immersacampagna che si estende in 320 ettari di terreno di cui 120 di bosco. I banditi, quatto o cinque uomini a volto coperto, hanno legato il vigilante che si trovava nel giardino e, in seguito, itori sono riusciti a entrarecasa diche, in quel momento, stava dormendo. La donna, figlia di Edoardoe di Virginia Bourbon, non si è accorta di nulla.