Miglior allenamento per la longevità | come mantenersi attivi e in salute nel tempo

Life&People.it Viviamo in un’epoca in cui la scienza sull’invecchiamento avanza a grandi passi. Ogni giorno emergono nuove scoperte che ci invitano a riflettere supossiamo invecchiare meglio e, perché no, vivere più a lungo. La verità,confermano numerosi esperti, è che ciò non dipende solo dai nostri geni, ma è profondamente influenzato dalle nostre abitudini quotidiane. In particolare, l’tà fisica e l’alimentazione giocano un ruolo cruciale. Rimanerenon è solo una questione di vanità, ma un vero e proprio investimento per la nostrafutura. Allora, qual è ilper la? Scopriamolo in questo articolo.La ricetta per la: un mix ditàPerin forma non esiste un’unica formula magica, ma piuttosto una combinazione di diversi tipi di esercizio che, insieme, possono aiutarci a vivere meglio e più a lungo.