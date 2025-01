Lettera43.it - Massimo Di Perna è il nuovo chief commercial officer di Aeroitalia

ha il suo. Si tratta diDi, manager che vanta oltre 20 di esperienza internazionale nell’aviazione e nell’intero settore di aeroporti e compagnie aeree. Di, infatti, ha ricoperto ruoli chiave in diverse aziende tra cui SkyEurope Airlines, Olympic Air, Vueling, Trieste Airport, Ernest Airlines, Airgest, la società che gestisce l’aeroporto di Trapani, e Sky express. Ha collaborato anche con l’Università degli Studi di Messina ed è stato consulente indipendente dal 2020 in poi. Di, come riportato da alcuni portali specializzati, ha espresso la propria soddisfazione per l’incarico.Di(Imagoeconomica).Di: «Raggiungeremo traguardi importanti»Il manager ha sottolineato comesia «una compagnia italiana sempre più determinante nello scenario nazionale, alla quale porto la mia esperienza e il mio entusiasmo per raggiungere traguardi importanti insieme al team».