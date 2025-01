Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Luciano Benavides si impone tra le moto, Al-Attiyah sorprende nelle auto. Macik vince tra i camion

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:58– Martinè arrivato al traguardo ed ha vinto il quinto stage. L’attuale leader della classifica generale ha segnato il tempo di 5:01:43, guadagnando ancora minuti preziosi su Loprais, rimasto indietro in questi minuti finali. Al secondo posto il compagno di scuderia Koolen a +18:5214:29– Vicinissimo alla vittoria Martinche arriva al penultimo rilevamento al primo posto contando un vantaggio di +17:59 rispetto a Loprais. Risale van de Brink che era attardato ma terzo al passaggio precedente14:01– Martinè lanciato verso la vittoria. Il ceco viaggia in solitaria ed è arrivato al KM 359. Gli ultimi aggiornamenti sugli altri risalgono addirittura al rilevamento 303, con Koolen secondo e Loprais terzo. Da capire i distacchi.