Ilrestodelcarlino.it - L’assessore Manuela Caucci: "Tagli al sociale, la sinistra bluffa. Una Casa delle associazioni per i nostri giovani a rischio"

Assessore, via il dente in apertura: come replica alle opposizioni che lamentanoal Welfare? "Non è stato tolto niente, rispetto a quanto c’era prima. Sappiamo di avere a che fare con un bilancio abbottonato, per il quale i margini di intervento sono minimi. Per questo il personale ha lavorato in maniera eccellente per intercettare risorse dai bandi regionali e ministeriali, che unitamente alle risorse comunali ci permettono di realizzare progetti seri sull’inclusione, sulla povertà, sull’immigrazione. Si faceva così anche in passato: ladovrebbe saperlo. Nel 2024, inoltre, in virtù di una gestione virtuosa, siamo riusciti a produrre piccole economie restituite al bilancio, pur erogando gli stessi servizi. Siamo fiduciosi per il 2025, in considerazione che nella Finanziaria sono previste risorse in più per la non autosufficienza e i minorenni".