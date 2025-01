Movieplayer.it - La zona d'interesse di Jonathan Glazer torna al cinema dal 26 al 29 gennaio per il Giorno della Memoria

Leggi su Movieplayer.it

Il film due volte premio Oscar firmato daneicome evento speciale il 26, 27, 28 e 29. Dopo il successo di pubblico e critica che gli ha fruttato ben due Oscar, in occasione delfa ritorno alLad'di, che sarà di nuovo in salain sala il 26, 27, 28 e 29. Definito il miglior film sull'Olocausto dai tempi di Schindler's List, il filma raccontare il drammapersecuzione ebraica con un linguaggiotografico potente e innovativo. I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, distributori italiani del film, dopo il grande successo al botteghino dello scorso anno (il film ha totalizzato 4.841.953,89€ di incasso .