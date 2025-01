Ilnapolista.it - La crisi diplomatica dell’antidoping, gli Usa tagliano i fondi alla Wada: «Non è trasparente»

L’Agenzia mondiale antidoping (la famigeratache sui giornali italiani è ormai stanziale per il caso Sinner) è in. Il governo degli Stati Uniti non ha pagato il contributo di 3,6 milioni di dollari al bilancio annuale che scadeva il 31 dicembre. E ha reagito annunciando che sbatterà fuori gli americani dal comitato esecutivo. E’ una guerrache va avanti da un po’, innescata dal caso dei 23 nuotatori cinesi positivi e mai condannati, e alimentata dal fuoco incrociato dei media americani, New York Times su tutti.Travis Tygart, amministratore delegato di Usada (l’agenzia americana antidoping) dice che il governo ha fatto benissimo: “Sfortunatamente, gli attuali leader dinon hanno lasciato altra scelta agli Stati Uniti dopo non essere riusciti a soddisfare diverse richieste molto ragionevoli per raggiungere la trasparenza e la responsabilità necessarie per garantire chesia adatta allo scopo di proteggere gli atleti del mondo.