Lanazione.it - Esplosione al deposito dell’Eni. Le manutenzioni non dovevano essere fatte durante i rifornimenti

Leggi su Lanazione.it

Calenzano (Firenze), 9 gennaio 2024 – I lavori di manutenzione non potevanoeseguiti mentre erano in corso idi carburante degli autoarticolati. E’ uno dei primi punti fermi che la procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, ha messo sulla strage del 9 dicembre scorso alEni di via Erbosa a Calenzano. A un mese esatto dalla tragedia, costata la vita a tre autotrasportatori (Vincenzo Martinelli, Carmelo Corso e Davide Baronti) e a due operai della Sergen srl di Grumento Nova (Franco Cirelli e Gerardo Pepe), la procura, insieme ai consulenti e agli investigatori (carabinieri, vigili del fuoco e tecnici del dipartimento di prevenzione dell’Asl) è tornata sul luogo del disastro per un nuovo sopralluogo. Contemporaneamente il procuratore ha disposto ulteriori perquisizioni ritenute propedeutiche all’iscrizione dei primi indagati che potrebbe arrivare a breve.