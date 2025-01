Puntomagazine.it - Cecilia Sala liberata: dopo 21 giorni di detenzione a Teheran, la giornalista torna a casa

21di prigionia in Iran, laitalianata a. Un’operazione diplomatica segreta ha portato alla sua liberazione, tra negoziati cone tensioni internazionali.Il tanto atteso annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno:, laitaliana arrestata in Iran lo scorso 19 dicembre, è libera.21di prigionia nel famigerato carcere di Evin, la reporter di Chora Media è finalmenteta in Italia. A darle il benvenuto all’aeroporto di Ciampino, oltre ai suoi familiari, anche la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, i quali hanno seguito da vicino le delicate trattative che hanno portato alla sua liberazione.Un incubo che finisceLa vicenda disi è conclusa con il sorriso della giovane, visibilmente emozionata al momento del suo arrivo a Roma.