Atalanta Gasperini gongola | doppio colpo mostruoso

L’vuole fare le cose in grande: per puntare convintamente allo scudetto, Percassi intende regalare aben due grandi colpi di mercato.Non è più il tempo della cautela: l’crede davvero di poter puntare allo scudetto, in questa stagione, e in questo gennaio vorrebbe chiudere addirittura due grandi acquisti. I tempi delle occasioni sul mercato sono ormai abbastanza lontani, e nelle ultime annate la Dea ha dimostrato di saper anche spendere cifre importanti, quando serve. Le ultime indiscrezioni non possono che soddisfare Gian Piero, dopo la delusione Supercoppa.. (LaPresse) TvPlay.itLa sensazionale prima parte della stagione ha messo in chiaro come la società bergamasca non sia più un outsider nella corsa scudetto.