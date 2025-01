14enne minaccia di suicidarsi in metro carabiniere la salva tenendola al telefono | Hai l’età di mia figlia VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

La mattina del 7 gennaio una ragazzina di 14 anni ha chiamato l’1-1-2ndo die dall’altra parte della cornetta un, riuscendo ad entrare in empatia con lei, l’ha tranquillizzata e l’ha convinta a farsi aiutare. “Quanti anni hai? 14? La stessa età di mia.” – con queste parole ilè riuscito ad entrare in connessione con l’adolescente, convincendola a non compiere gesti estremi.La telefonata di 8 minuti: così ilhato laLa ragazza si era rifugiata alla fermata Garibaldi della linea M2 dellapolitana di Milano e ha chiamato l’1-1-2ndo di farsi del male. In undiffuso dal Comando provinciale di Milano si possono apprezzare i momenti salienti della telefonata tra la ragazzina e ildella centrale operativa di via Moscova, mentre altri due colleghi della Radiomobile si recavano alla stazione per soccorrerla, il tutto registrato dalle loro bodycam.