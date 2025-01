Ilfattoquotidiano.it - Separazione carriere, Forza Italia ritira i suoi emendamenti: resta il sorteggio per i laici del Csm. Ma a “svuotarlo” sarà la legge ordinaria

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ritirerà ial ddl costituzionale sulladelle, in discussione in prima lettura mercoledì nell’Aula della Camera. Le proposte di modifica dei berlusconiani, le uniche presentate in Aula dalla maggioranza, chiedevano di escludere i membridel Consiglio superiore della magistratura – avvocati e accademici scelti dal Parlamento – dall’elezione tramite, che così sarebbe rimasta prevista solo per i membri togati, quelli scelti dai magistrati nelle proprie file. La decisione è stata presa dopo un incontro a palazzo Chigi tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e le forze di maggioranza: “Abbiamo dovuto ricomporre questa dialettica interna, perché il provvedimento deve essere blindato”, ha detto Nordio all’uscita.