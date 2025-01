Lanazione.it - Rinnovabili, assemblea con 18 associazioni per discutere sulla legge toscana

Firenze, 8 gennaio 2025 - In vista dell'approvazione dellaregionalesulle aree idonee per impianti, 18ambientaliste, tra cui Legambiente, hanno convocato un'pubblica del mondo ecologista e scientifico, delle organizzazioni di settore, delle forze politiche, sindacali, professionali, produttive. L'obiettivo è chiedere al Consiglio Regionale della"un deciso passo avanti, in particolare su tre punti cruciali per la transizione rinnovabile, in vista dell'obiettivo regionale di +4,2 GW di potenza installata al 2030". L'ci sarà l'11 gennaio a Firenze alle ore 15,30, al Circolo Arci Isolotto, con l'obiettivo dilapresentata dalla giunta regionale prima dell'approvazione definitiva prevista in Consiglio nel mese di gennaio.