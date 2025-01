361magazine.com - Parla la madre di Marco Vannini: «Martina Ciontoli? Mai chiesto scusa»

Marina Conte è ladel ragazzo ucciso il 17 maggio 2015A maggio 2015, era il 17, venne ucciso a Cerveteri,, morto dopo un colpo di pistola di Antonio.Testimoni di quanto accade anche la moglie dell’uomo, i figli,e Federico e a fidanzata di quest’ultimo, Viola Giorgini. A causa del ritardo nei soccorsi non ci fu nulla da fare per. Nel 2021, la Cassazione ha condannato per per concorso in omicidio volontario con dolo eventuale, a 14 anni Antonioe a 9 anni e 4 mesi tutta la famiglia.Leggi anche: Cecilia Sala,no i genitori e il compagnoOra, la figliaha ottenuto dal Tribunale di poter lavorare a un bar del Ministero della Giustizia dal lunedì al venerdì.A Il Messaggero ladidice: «detenuta modello? Non credo lo meriti, non ci ha mai scritto nemmeno una lettera di scuse o di pentimento».