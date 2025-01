Ilgiorno.it - Natale e Capodanno sold out, la Valtellina brinda malgrado la poca neve

Livigno, 8 gennsaio 2025 – Sono state vacanze natalizie daout ed ora è arrivata anche lache permetterà di vivere una seconda parte di stagione con più tranquillità. Nelle festività di fine anno,la scarsità dinaturale, le piste si sono presentate in ottime condizioni. A Livigno, località che ha poche seconde case e che vive quindi su un turismo basato su alberghi e affitti brevi, si è registrato ilout. “La Befana ci ha portato 30 centimetri di– dice scherzosamente Marco Rocca, ad del Mottolino – un bellissimo regalo che ci siamo ritrovati nella calza. E questo ci consente di avere un paesaggio invernale ancora più bello ma soprattutto di poter impostare con più tranquillità la seconda parte di stagione”. Il bilancio “Il bilancio per quel che riguarda il periodo natalizio è sicuramente molto positivo, di gente a Livigno ce ne è stata parecchia così come sulle piste da sci.