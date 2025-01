Incidente mortale a Livorno | addio al medico della farmacia ospedaliera

Leggi su Corrieretoscano.it

alMarco Giannini, 38 anni,nelladell’ospedale di, ha perso la vita nel tragicodi mercoledì 8 gennaio in FiPiLi.Secondo una prima ricostruzione, il dottor Marco Giannini era alla guida di un’auto quando è precipitato dal cavalcavia finendo nel canale sottostante dopo un volo di dieci metri. A causare l’un mezzo pesante che avrebbe perso una lastra d’ acciaio.Residente a Forcoli, è presumibile che Marco Giannini si stesse recando all’ospedale dial lavoro.Il cordoglio di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “La Toscana si stringe nel dolore per la tragica scomparsa avvenuta oggi del dottor Marco Giannini in servizio alladell’ospedale di