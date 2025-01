Liberoquotidiano.it - "Grazie al governo". Cecilia Sala libera: la lezione di Elly Schlein e la figuraccia di Laura Boldrini

Un clamoroso successo diplomatico per ilMeloni: è statata, la giornalista detenuta in Iran, al carcere di Evin, dallo scorso 19 dicembre. L'aereo che la riporta a casa è decollato poco prima delle 11.30, l'arrivo a Ciampino è previsto per le 16.15. La notizia del rilascio della giornalista di Chora Media e del Foglio è stata comunicata con una nota diffusa da Palazzo Chigi: "a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia", si legge. E ancora, la nota aggiunge che la premier Giorgia Meloni "esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi" e "ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa".