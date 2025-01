Lanazione.it - Fratelli d'Italia gruppo consiliare: “Ben venga il piano antibuche da un milione di euro, ma serve molto di più”

Arezzo, 8 gennaio 2025 –d'Arezzo accoglie con favore ildell'assessore Casi da undima, negli incontri tra giunta e gruppi consiliari, Fdi chiede da che l'attenzione della giunta vada spostata, a questo punto della legislatura, quasi esclusivamente sulla manutenzione della città nella sua interezza. "Tante opere pubbliche sono state fatte ed alcune sono in corso di realizzazione, di cui un paio presentano delle criticità da risolvere al più presto; ma a questo punto della legislatura è necessario non porre mano a nuove opere ma completare quelle avviate e soprattutto dare la maggior parte dell'attenzione e focalizzare l'attività della macchina comunale sulla manutenzione. Chiunque parli con la gente percepisce la soddisfazione per le opere in corso in città, ma chiede ancor più manutenzione rispetto a quella fatta fino ad oggi.