Lettera43.it - Fabio Cudicini è morto: addio al Ragno Nero, portiere e leggenda del Milan

Leggi su Lettera43.it

del, soprannominato il, èall’età di 89 anni. La notizia della morte dell’ex estremo difensore rossoè arrivata l’8 gennaio 2025.è considerato uno dei più grandi portieri della storia del calcio italiano. Con ilha vinto uno scudetto, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe e una Coppa Intercontinentale. Ha giocato anche nell’Udinese, nella Roma, con cui ha vinto la Coppa delle Fiere, e nel Brescia. Non ha mai esordito in Nazionale nonostante numerose convocazioni. Anche il figlio di, Carlo, è stato une ha giocato nelle giovanili del club rosso, poi nel Chelsea e nel Tottenham.Ilsceso in campo contro il Bologna nella stagione 1968/69. Nell’undici titolare c’erano Gianni Rivera, Pierino Prati, Carlo Petrini, Angelo Rosato, Angelo Benedicto Sormani,, Giovanni Lodetti, Angelo Anquilletti, Giovanni Trapattoni, Romano Fogli e Saul Malatrasi (Getty Images).