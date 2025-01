Sport.periodicodaily.com - Empoli vs Lecce: le probabili formazioni

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Entrambe sono in lotta per la salvezza e divisi da soli tre punti, ma sono i salentini a rischiare di più come dimostra il terz’ultimo posto in classifica.vssi giocherà sabato 11 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Castellani.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI toscani si presentano a questo appuntamento con 20 punti, frutto di quattro vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. La posizione di classifica è ancora buona, ma ciò che preoccupa è il rendimento della squadra di D’Aversa che, nelle ultime quattro gare, ha raccolto soltanto un punto perdendo anche lo scontro diretto contro il Genoa.Più delicata la situazione dei giallorossi, che sono al terz’ultimo posto con 17 punti, e quindi in piena zona retrocessione.