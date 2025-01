Ilgiorno.it - Choc nella villa abbandonata. Trovato senza vita in casa. Forse ucciso dal monossido

Morto inchiuso in una piccola stanza all’interno di una villettatrasformata in un rifugio pertetto. È mistero fitto sulle cause del decesso di un 29enne di nazionalità ghanese, Edward Adu,tarda mattinata di ieri: l’uomo, che lavorava nello stabilimento di macellazione Inalca che ha sede in paese, era diventato irreperibile da alcuni giorni, comunque dopo Natale, e la sua improvvisa scomparsa aveva messo in allarme un suo collega di lavoro che aveva presentato formale denuncia. La vittima, infatti, non si era presentata sul posto di lavoro e la circostanza era apparsa anomala. I tentativi di chiamarlo al telefono erano risultati vani e ieri mattina i carabinieri sono riusciti a rintracciare la zona dove il ragazzo poteva essere dopo aver ascoltato alcuni amici e conoscenti ed aver isolato le celle telefoniche del suo cellulare.