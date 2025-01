Justcalcio.com - CdS – la frase su De Rossi e Nesta in sala stampa

2025-01-07 17:19:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport:Nicolas Valentini è stato presentato ufficialmente della Fiorentina: “A quali difensori mi ispiro? Mi piace tantissimo. Lo ammiro, è un modello. Per quanto riguarda l’Argentina, dico Cuti Romero. Nella Nazionale ci sono tantissimi difensori fortissimi, anche Lisandro Martinez è un altro giocatore che ammiro”.A introdurre Valentini è stato il direttore generale della Viola, Alessandro Ferrari: “Appena ci siamo parlati, Valentini ci ha detto subito sì e poi ha mantenuto la parola. Avevamo provato a portarlo prima a Firenze, ora è qua per darci una mano per questa seconda parte di stagione”.Valentini e l’addio al Boca Juniors: “Col tempo si saprà tutto”Valentini ha spiegato: “Mi sono allenato normalmente con la squadra, pur senza giocare visto tutto il casino che era successo al Boca Juniors.