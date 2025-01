Ilgiorno.it - Caso Ramy Elgaml, il fratello: “Ho visto quei video, vogliamo giustizia. Abbiamo fiducia nella magistratura”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 8 gennaio 2025 – “Ho. La mia posizione non cambia, come quella della mia famiglia: aspettiamo gli accertamenti, aspettiamo che venga fuori la verità. Nei filmati non si vede tutto, ma solo una parte di quello che è accaduto e nonarrivare a conclusioni affrettate. Il punto fermo è cheper mio”. A dirlo è Tarek, ilmaggiore di, il diciannovenne egiziano morto il 24 novembre 2024 in via Ripamonti nello schianto del TMax inseguito da una gazzella dei carabinieri. Cos’è successo nel quartiere di Milano dove è esplosa la guerriglia urbana: dalle indagini sull’incidente in cui è morto il ragazzo ai disordini provocati da amici e maranza. Isu TikTok Scena dopo scena, la morte dinelinedito. L’audio choc della dashcam: “Chiudilo ché cade.