Lanazione.it - Campo Libero, il documentario che racconta il mondo della Fiorentina Baseball per Ciechi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 8 gennaio 2025 -Lunedì 13 gennaio alle ore 18 si terrà la première al Lyceum Club Internazionale di Firenze di “”, il cortometraggioregista Cristina Principe cheilstraordinarioper. Una squadra che sfida i limiti e ridefinisce il concetto di libertà attraverso uno sport adattato. Al centro del racconto c’è Vanessa, una delle giocatrici, che si unisce ai suoi compagni per giocare la finale di campionato. Attraverso la sua voce narrante e le immagini del gioco, ilesplora la forza dello spirito umano, la resilienza e la capacità di uno sport di trasformare la vita degli atleti non vedenti. Ilper, una disciplina ideata in Italia da Alfredo Meli e portata per la prima volta sulnel 1994, si è diffusa a livello globale, coinvolgendo numerosi Paesi e dando vita a un campionato mondiale.